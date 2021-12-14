Tosya Belediyesinin aldığı 6 araç hizmete sunuldu

Tosya Belediyesine alınan 6 hizmet aracı, törenle hizmete sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ferhat Özen, burada yaptığı konuşmada, Tosya Belediyesinin araçları halkın hizmetine sunmasının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi.

Belediyeleri bir kamu kurumu olarak gördüklerini dile getiren Özen, "Hangi siyasi partiden olursa olsun, her zaman belediyemizin yanındayız. Yaptığı güzel hizmetlerde merkezi idarenin Tosya'daki temsilcisi olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyemizi destekleyeceğiz. İnşallah vatandaşlarımıza hizmetin hayırlısı ve güzeli olur. Çalışkan belediye başkanımızı tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de şehrin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak üzere araçları hizmete sunduklarını belirterek, "İlçemizin bütün dinamikleri, bütün insanlarıyla ötekileştirmeden her kesime sahip çıkarak şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmek düşüncesiyle 3 yıldır çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Rabb'ime şükürler olsun ki belediyecilik anlamında her alanda birçok başarıyı hemşehrilerimizin güveniyle ilçemize kazandırdık. Yeni araçlar hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Duanın ardından kurban kesildi ve cenaze aracı, vidanjör ve iş makinelerinden oluşan araçlar hizmete sunuldu.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri

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