Tosya Belediyesi menfez çalışmalarına başladı

03.09.2019 17:30

Orta ölçekli sanayi ile şehir merkezi arasında bulunan Gavur Çayında ulaşımın aksamaması için Tosya Belediyesi çalışma başlattı.



İlçenin en çok kullanılan geçiş alanlarından bir olan Gavur Çayı için Tosya Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Yağmur ve diğer doğal olaylar nedeniyle Gavur Çayından karşıya geçişlerde yolun bozulmaması ve ulaşımın aksamaması için Orta Ölçekli Sanayi yol güzergahında bulunan geçişlere Tosya Belediyesi tarafından beton kutu menfez yapılıyor. Menfez yapımı için start veren belediye ekipleri özellikle sık kullanılan yol geçişlerine beton kutu menfez yerleştirerek meydana gelebilecek yağmur ve sel sularına karşı tedbir alıyor. Yetkililer ulaşımın aksamaması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek özellikle sık kullanılan yollara beton kutu menfez yapıldığını ve hizmetlerin devam ettiğini söyledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA