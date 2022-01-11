Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, basın mensuplarıyla bir araya geldi

TOSYA, KASTAMONU (AA) - Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kavaklıgil, ilçede gazeteciliğe gönül verenlerle bir arada olmak istediklerini söyledi.

Gazeteciliğin onurlu bir meslek olduğunu dile getiren Kavaklıgil, "Bazı noktalarda çok zorlu bir meslek. Rabbim inşallah bundan sonra da hem belediye başkanlığı hem de ilçemizin sorun, sıkıntı ve güzelliklerini anlatıp yansıtmada birlik beraberliğimizi daim eylesin. Güzel işler yapmayı hepimize nasip etsin. Sonuçta da kazanan ilçemiz Tosya olsun. Bu vesileyle hepinizi, saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." dedi.

Kavaklıgil, belediye çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ve partililer de gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri

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