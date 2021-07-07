'Tosuncuk'un ifade işlemi tamamlandı
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'Tosuncuk'un ifade işlemi tamamlandı

'Tosuncuk'un ifade işlemi tamamlandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Tinbek - Haberler | Güncel

'TOSUNCUK' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

 'TOSUNCUK' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Mehmet Aydın'ın ifadesine önceki akşam saat 22.00'da başlandı. İfade işlemi dün sabah saat 05.00'a kadar devam etti. Ardından dinlemek için ara verilen ifade verme işlemine saat 12.00'da tekrar başlandı. Aydın'ın ifadesi saat 23.30 sıralarında tamamlandı. Aydın'ın ifade alınma işlemi yaklaşık 20 saat sürdü. Sanığın sabah erken saatlerde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Tinbek

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