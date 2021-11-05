'Tosuncuk'un Fatih Aydın savcılık ifadesinde kardeşiyle arasının iyi olmadığını söyledi

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın ifadesinde söz konusu oyunun ve şirketin yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını, sadece maaş karşılığı şirkette getir-götür işi yaptığını ve kardeşiyle ilişkilerinin çok iyi olmadığını söylediği öğrenildi.

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Aydın, Barodan atanan avukatı eşliğinde 11.30 sıralarında savcılıkta ifade vermeye başladı. Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 5 saat sürdü.

ADLİYEDEKİ İŞLEMLERİ DEVAME EDİYOR

Fatih Aydın'ın adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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