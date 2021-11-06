Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın, savcılıkta beş saat ifade verdi. Üç ayrı suçtan 83 bin 446 yıla kadar hapsi istenen ağabey Aydın'ın, sorgusunda verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Fatih Aydın: "Çiftlik Bank organizasyonu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadım. Sadece maaş karşılığında getir götür işleri yaptım. Yurt dışına kardeşimin 'daha çok para kazanacağız' vaadi üzerine gittim. Soruşturmalar başlayınca bir daha dönmedim. Mehmet ile ilişkilerim çok iyi değil. Kardeşim formalite gereği beni ortak etti. Şirketteki etkili isimler başkaları" diye konuştu.