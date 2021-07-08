Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da yakalandı

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da yakalandıÇİFTLİK Bank kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da yakalandı

ÇİFTLİK Bank kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 kilometre mesafede bulunan Canelones bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskınla yakalandı. Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığı'nca iade süreci başlatılırken, Aydın'ı teslim almak üzere 1 ekip Türkiye'den Uruguay'a hareket edecek. Fatih Aydın, 'Bankacılık Kanununa Aykırılık', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçlamaları ile aranıyordu.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver