'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih Aydın, hakimlik sorgusunda da kardeşi Mehmet Aydın'ın formaliteden kendisini şirkete ortak ettiğini iddia etti.

Savcılıkta 5 saat ifade veren Aydın'ın kardeşi Mehmet Aydın'la çok iyi ilişkilerinin olmadığını, kardeşinin formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını ve şirkette önemli bir görev vermediğini öne sürdüğü bilgisi edinildi. Fatih Aydın şirkette maaş karşılığı getir-götür işlerini de yaptığını kaydederek, şirketteki etkili isimlerin başkaları olduğunu söyledi.

'BANA FORMALİTEDEN KAĞIT ÜSTÜNDE ORTAKLIK TEKLİF ETTİ'

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakimlik, şüphelinin suça konu şirketlerdeki üst düzey pozisyonu, şüphelinin ifadeleri, diğer şüpheli Mehmet Aydın ile şirkete ortak olmaları gibi hususları kararında değerlendirdi. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğuna kanaat getiren mahkeme, şüphelinin yurt dışında kaçak olarak bulunup iade süreciyle yakalandığı hususunu dikkate alarak şüphelinin sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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