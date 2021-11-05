'TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN TUTUKLANDI

Savcılıkta 5 saat ifade veren Aydın'ın kardeşi Mehmet Aydın'la çok iyi ilişkilerinin olmadığını, kardeşinin formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını ve şirkette önemli bir görev vermediğini öne sürdüğü bilgisi edinildi. Fatih Aydın şirkette maaş karşılığı getir-götür işlerini de yaptığını kaydederek, şirketteki etkili isimlerin başkaları olduğunu söyledi.

'BANA FORMALİTEDEN KAĞIT ÜSTÜNDE ORTAKLIK TEKLİF ETTİ'

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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