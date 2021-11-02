(TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Fatih Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Aydın'ı taşıyan uçak, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden havalandıktan sonra saat 18.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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