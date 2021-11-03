TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN'IN SORGUSUNA YARIN BAŞLANACAK
ÇİFTLİK Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna yarın başlanacağı öğrenildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Fatih Aydın, uçakla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden dün İstanbul'a getirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın sorgusuna yarın başlanacağı öğrenildi. Fatih Aydın'ın, cuma günü adliyeye sevk edileceği belirtildi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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