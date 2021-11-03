TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN'IN SORGUSUNA YARIN BAŞLANACAK - Haberler
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TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN'IN SORGUSUNA YARIN BAŞLANACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN'IN SORGUSUNA YARIN BAŞLANACAK

ÇİFTLİK Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna yarın başlanacağı öğrenildi.

İSTANBUL (DHA) - ÇİFTLİK Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna yarın başlanacağı öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Fatih Aydın, uçakla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden dün İstanbul'a getirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın sorgusuna yarın başlanacağı öğrenildi. Fatih Aydın'ın, cuma günü adliyeye sevk edileceği belirtildi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi (2)

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi (2)

 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi

 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye iade edilecek

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye iade edilecek
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