TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN'IN SORGUSUNA BAŞLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN'IN SORGUSUNA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN'IN SORGUSUNA BAŞLANDI

ÇİFTLİK Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna başlandı.

ÇİFTLİK Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna başlandı.

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukatının gelmesiyle sorgusuna başlandı. Fatih Aydın'ın üzerinden çıkan hafıza kartının ise incelemesinin sürdüğü öğrenildi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title