Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın tutuklanan ağabeyi ve Çiftlik Bank'ın iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı. Aydın, "Kardeşim Mehmet Aydın'ın küçük bir işletme ile başladığında ofisine girebiliyordum. Ancak işlerinin gelişmesiyle birlikte kendisine korumalar tuttu, ona ulaşmam çok zor olmaya başladı. Ofisine bile giremez oldum. Korumalar, beni kardeşimin masasına dahi oturtmadı" diyerek sistemin kuruluşu ve işleyişinden bilgisinin olmadığını söyledi.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilmişti. 5 Kasım 2021 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fatih Aydın'ın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına verdiği ifadelerin detayları ortaya çıktı.

Çiftlik Bankın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olduğunu söyleyerek, "Yurt dışına çıkmadan önce Bursa Nilüfer'de yaşamaktaydım. 2017 yılında Uruguay'a gittim. Çalışma ve oturma izni aldım. Türkiye'de resmi nikahlı eşim vardır ancak çocuğum yoktur. Uruguay'da yaşadığım sürede de Uruguay vatandaşı olan bir bayan ile evlendim ve bu evliliğimden de üç çocuğum vardır" dedi.

"ÇİFTLİK BANK'IN KURULUŞUNDAN BİLGİM YOKTU"

Kardeşi Mehmet Aydın'ın 2016 - 2017 yıllarında Çiftlik Bankı kurduğunu anlatan Fatih Aydın, "Bana 'gel benim kurduğum şirkette çalış, ilçelere gidip mandıralardan süt, yumurta, tenekeyle bal, sucuk gibi ürünleri alır şarküterime getirir bırakırsın' dedi. Ben de teklifini kabul ettim. İlçelerden getirdiğim ürünleri şarküteriye bırakıyordum. Bir gün şarküteride bal, yumurta, süt gibi ürünlerin paketlendiğini gördüm ve bu paketleri kargoya bırakmam gerektiği söylendi. Daha sonra bu paketlerin nereye gönderildiğini sorduğumda o dönem şarküteride çalışan kişiler bana, bu paketlerin Çiftlik Bank oyununu internet üzerinden oynayıp, oyunda ürettikleri ürünleri oyuncu üyelerin talep etmeleri üzerine gönderildiğini söylediler" diyerek bu şekilde Çiftlik Bank'ta çalıştığını söyledi. Aydın, Çiftlik Bankın kuruluşundan bilgisinin olmadığını, kurulmasında da katkısının olmadığını ileri sürdü.

"KORUMALARI KARDEŞİMİN MASASINA DAHİ OTURTMADI"

Aydın, "Ben kardeşim Mehmet Aydın'ın geçmişte küçük bir işletme ile başladığında ofisine girebiliyordum. Ancak işlerinin gelişmesiyle birlikte kendisine korumalar tuttu, ona ulaşmam çok zor olmaya başladı. Ofisine bile giremez oldum. Beni kardeşimin masasına dahi korumalar oturtmadı. Bu nedenle Çiftlik Bank oyun sistemine kaç kişinin üye olduğunu, bu üyelerden para alınıp alınmadığını, para alındıysa ne şekilde nerede kullanıldığını bilmem mümkün değildir" dedi.

"BENİM İŞİM ŞARKÜTERİLERE ÜRÜN NAKLİYESİ YAPMAKTI"

Çiftlik Bank oyununu hiç oynamadığını söyleyen Aydın, "Nasıl oynandığını bilmiyorum. Herhangi bir üyenin bir başkasının üye olmasına referans olduğunda gelir elde edip etmediği hususunu bilmiyorum. Şirkette çalıştığım dönemde de böyle bir konuyu hiç duymadım. Çünkü benim işim şirkette şarküterilere ürün nakliyesi yapmaktı" dedi.

Mehmet Aydın'ın Manisa'da bir çiftlik açtığını ve çiftlikte bitcoin üretim cihazları ile bitcoin üretmeye başladığını herkes gibi haberler den öğrendiğini belirten Aydın, "Kardeşim Mehmet Aydın'ın bitcoin ürettiğini bizzat kendisinden hiç duymadım. Kendisi bana bitcoinle ilgilendiğini de söylememişti. Ancak 2020 yılında kardeşim Mehmet Aydın beni telefonla aradığında ona bitcoin ile ilgili haberler in doğru olup olmadığını sordu. Bana, 'evet bitcoin cihazlarımız vardı. Osman Naim Kaya Türkiye'de bulunan bu cihazları Paraguay'a getirecekti, üretim yapıp işimize devam edecektik ancak kendisi beni dolandırdı' demişti. Bildiğim kadarıyla Uruguay adli makamlarınca kardeşim Mehmet Aydın ve Osman Naim Kaya hakkında kara para aklama suçundan soruşturma başlatılınca bu ülkede bulunan tüm mal varlıklarına el konuldu" diye konuştu.

"SD KARTTA PORTEKİZCE MÜZİKLER VAR"

Üst aramasında ele geçirilen SD karta ilişkin açıklama yapan Aydın, "SD kart, Uruguay'da hapishanede kaldığım dönemde Brezilyalı bir mahkumun dinlemiş olduğu müzikleri içeriyordu. Bu şahıs, SD kartta bulunan müzikleri dinliyordu. Cezaevinden çıkarken SD kart ve radyoyu bana bırakmıştı. Bu kartta sadece Portekizce müzikler vardır" diyerek soruşturma konusu herhangi bir bilgi belge içermediğini söyledi.

"HAYAL GÜCÜ GENİŞ BİR İNSANDI"

Aydın savunmasının devamında, "Bütün sorulara samimiyetimle cevap verdim. Benim Çiftlik Bank isimli organizasyonda Kıbrıs'ta kurulan şirketin prosedür gereği ortağı olmaktan başka hiçbir bilgim ve alakam yoktur. Ben bu şirkette maaş karşılığı şarküterilere ürün nakliyesi yaptım. Kardeşim Mehmet Aydın'ın tüm bu bahsedilen Çiftlik Bank organizasyonunu tek başına yaptığına inanmıyorum. Kendisi bilgisayar oyunlarına düşkün ve hayal gücü geniş bir insandı. Ancak yazılım bilgisi, pazarlama bilgisi yoktu. Kendisinin bir ekibi vardı kardeşim bu kişilerle birlikte bu organizasyonu çevirdi. Bu organizasyonda etkin kişiler bildiğim kadarıyla, kardeşimin kayınpederi Hakan Uysal, Sinan Alper Ergün, Umeyr Karakoç, Osman Naim Karakaya, Cudi Cumhur Yurdakul isimli kişilerdi" dedi.

"KARDEŞLİK İLİŞKİMİZ HİÇBİR ZAMAN SAMİMİ OLMADI"

Mehmet Aydın ile kardeşlik ilişkisinin hiçbir zaman çok samimi olmadığını kaydeden Fatih Aydın, "Çünkü ben babamla anlaşamadığımdan dolayı ailemin yanında kalmıyordum. Çocukluğum ve gençliğim dedemin yanında geçti. Mehmet Aydın ise ailemle birlikte kalıyordu. Bu nedenlerden dolayı kardeşim Mehmet Aydın'ın beni şirketine sözde ortak yapmaktan, maaş karşılığı şarküterisinde çalıştırmaktan ve Uruguay'da yaşadığım sürede 2 adet araç hediye etmekten başka hiçbir yardımı olmadı" diyerek kurduğu şirketler de kendisini söz sahibi yapmadığını öne sürdü. Aydın, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek "Bildiğim her şeyi samimi bir şekilde sizlere anlattım. Şirketlerin hiçbir yönetim aşamasında olmadığım için mağdurların zararlarını, mağdurlardan toplanan paraların nerede ve ne amaçla kullanıldığını bilmem mümkün değildir. Bunun cevabını kardeşim Mehmet Aydın bilir" dedi.

(Gamze Erdemir/İHA)

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