TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Fatih Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi. Kaçakçılık ve

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