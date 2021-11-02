Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın havalimanında görüntülendi

Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Fatih Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi. Kaçakçılık ve

Fatih Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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