Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın havalimanında görüntülendi - Haberler
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Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın havalimanında görüntülendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın havalimanında görüntülendi

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi.

İSTANBUL (DHA) - "Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi. Aydın, havalimanında görüntülendi.

Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Fatih Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi. Kaçakçılık ve

Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Aydın'ı taşıyan uçak, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden havalandıktan sonra saat 18.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Fatih Aydın, Türkiye'ye girişinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uçak altında gözaltına alındı .Fatih Aydın pasaport kontrolünde kameraya yansıdı.

Fatih Aydın,  İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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