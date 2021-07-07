"Tosuncuk" Türkiye'ye cebinde 70 Brezilya Reali ile geldi
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"Tosuncuk" Türkiye'ye cebinde 70 Brezilya Reali ile geldi

'Tosuncuk' Türkiye'ye cebinde 70 Brezilya Reali ile geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"TOSUNCUK" lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki sorgusunun detayları ortaya çıktı.

"TOSUNCUK" lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki sorgusunun detayları ortaya çıktı. İfadesinde lüks yaşamıyla ilgili de sorular sorulduğu öğrenilen, Aydın, Uruguay yetkilileri tarafından villasına ve lüks aracına el konulduğunu ve mağdurların parasını nasıl ödeyeceğiyle ilgili kaçamak cevaplar verdiği öğrenildi. Tosuncuk'un cebinde sadece 120 liraya karşılık gelen, 70 Brezilya Reali nakit para bulunduğu öğrenildi.

200 MİLYON LİRA YATIRIMINI TEMİNAT GÖSTERMİŞ

Mehmet Aydın'ın, borcu bulunan kişilerle ilgili 2018 yılında Bursa'da yerel bir televizyon kanalına yaptığı röportajda, mağdurlarla yaptığı anlaşmalar gereği, iflas ettiği ya da sistemin kapatılması durumunda, Türkiye'de kurduğu 200 milyonluk tesisleri teminat olarak gösterdiğini söylediği ortaya çıktı. El konulan mal varlığı ile borçlarını nasıl ödeyeceği sorulan Aydın'ın, kaçamak cevaplar verdiği, nakit parası olup olmadığını ise yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

BREZİLYA'DAN TÜRKİYE'YE CEBİNDE 70 REAL'LE GETİRİLDİ

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, ilk olarak Türkiye'den Arjantin'e, oradan da Uruguay'a geçip, burada inşaat şirketi kurduğu belirlendi. Kurduğu şirkete bir süre sonra Uruguay devleti tarafından el konulunca, Brezilya'ya giden Mehmet Aydın'ın, burada da bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye teslim olduğu tespit edildi. Teslim olduğunda Tosuncuk'un cebinde, 120 liraya karşılık gelen 70 Brezilya Reali nakit para bulunduğu öğrenildi.

"KRİPTO PARALARI HARCADIM"

Nisan 2018'de Balıkesir'de kendisine ait bir depoya polis ekiplerince düzenlenen baskında yüzlerce bilgisayarın bulunduğunu soran Mali Şube polisine Mehmet Aydın'ın, Bitcoin tarlası olarak kullanılan adresle ilgili bilgisi olmadığını söylediği bilgisi edinildi. "Hesaplarından saklı yazı para var mı" şeklindeki soruya da Aydın'ın "Vardı ancak mal varlığıma el konulunca harcadım" dediği öğrenildi.


- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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