TOSUNCUK TÜM MÜŞTEKİLERİN ZARARLARINI EL KONULAN MALVARLIKLARIMDAN KARŞILAMAK İSTERİM - Haberler
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TOSUNCUK TÜM MÜŞTEKİLERİN ZARARLARINI EL KONULAN MALVARLIKLARIMDAN KARŞILAMAK İSTERİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma sundu.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma sundu. Aydın savunmasında Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan malvarlıklarımdan karşılamak isterim şeklinde konuştu. Duruşma avukat beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

TOSUNCUK TÜM MÜŞTEKİLERİN ZARARLARINI EL KONULAN MALVARLIKLARIMDAN KARŞILAMAK İSTERİM

TOSUNCUK TÜM MÜŞTEKİLERİN ZARARLARINI EL KONULAN MALVARLIKLARIMDAN KARŞILAMAK İSTERİM

TOSUNCUK TÜM MÜŞTEKİLERİN ZARARLARINI EL KONULAN MALVARLIKLARIMDAN KARŞILAMAK İSTERİM

TOSUNCUK TÜM MÜŞTEKİLERİN ZARARLARINI EL KONULAN MALVARLIKLARIMDAN KARŞILAMAK İSTERİM
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TOSUNCUK TÜM MÜŞTEKİLERİN ZARARLARINI EL KONULAN MALVARLIKLARIMDAN KARŞILAMAK İSTERİM - Haberler
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