Tosuncuk: Tüm müştekilerin zararlarını el konulan malvarlıklarımdan karşılamak isterim (1)

ANADOLU 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma sundu. Aydın savunmasında "Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan malvarlıklarımdan karşılamak isterim" şeklinde konuştu. Duruşma avukat beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

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