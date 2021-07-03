"Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın bu akşam 22.30'da Türkiye'de olacak"
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"Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın bu akşam 22.30'da Türkiye'de olacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın, bu sabah 09.50 sıralarında getirecek uçak hareket etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın, bu sabah 09.50 sıralarında getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Halk arasında 'Tosuncuk' lakabı ile bilinen Mehmet Aydın hakkında yöneltilen soruya Bakanlık Sözcüsü Çataklı, "Kamuoyunda Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın ile ilgili 2018 yılında kırmızı bülten çıkartmıştık. 1 Temmuz'da Brezilya Sao Paulo'da başkonsolosluğumuza teslim olmuştu. Bu haber alınır alınmaz gerek İnterpol dairemiz gerekse Dışişleri Bakanlığımız karşı muhattaplarıyla irtibata geçerek bağlantılar kurdu. İnterpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürlerde tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar ve sabah 09.50 sıralarında getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde ise gerekli yasal işlemler ülkemizde gerçekleşecek" cevabını verdi.

'Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın bu akşam 22.30'da Türkiye'de olacak'
'Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın bu akşam 22.30'da Türkiye'de olacak'
'Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın bu akşam 22.30'da Türkiye'de olacak'
'Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın bu akşam 22.30'da Türkiye'de olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Sözcüsü Çataklı: '(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti.
İçişleri Sözcüsü Çataklı: "(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti.
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