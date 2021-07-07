'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı

Adliyeye sevk edilen Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyet ifadeleri ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyet ifadeleri ortaya çıktı. Çiftlik Bank sistemiyle kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını belirten Aydın'ın, tüm mal varlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediği öğrenildi.

Binlerce kişiyi 'Çiftlik Bank' isimli sistemle dolandıran ve Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri süren Aydın'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Emniyet sorgusunda, Çiftlik Bank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini söyleyen Aydın'ın, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını söylediği öğrenildi. Aydın'ın, bazı şahısların para istemesi üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye'deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.

"Kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadım"

Çiftlik Bank sistemiyle kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını belirten Aydın, yatırımcılara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece anapara iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını beyan ettiği öğrenildi.

Çalışanlarını suçladı

Aydın, Çiftlik Bank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar anapara iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini, ancak sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını anlattı.

"Tüm mal varlığım mağduriyetlerin giderilmesi için kullanılsın"

Tüm mal varlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini söyleyen Mehmet Aydın'ın, çiftlik bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığına dair haberleri gördüğünü, Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının değerlerinin 200 milyon TL civarında olduğunu ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini beyan ettiği öğrenildi.

Ne Olmuştu

'Çiftlik Bank' isimli sistemle binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında 77 bin kişiden aldığı 511 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilen Aydın, geçtiğimiz Cumartesi günü Brezilya'dan getirilerek teslim edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı