'TOSUNCUK' MEHMET AYDIN İLE AĞABEYİ FATİH AYDIN MAHKEMEDE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Fatih Aydın: Kardeşimle yaptıkları ticaret yüzünden kızgınlıkla beni suçlamaları doğru değil.

Mehmet Aydın: Ben hala sözümün arkasındayım.

Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL; ÇİFTLİK BANK ana davasında 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın ilk kez mahkemede karşı karşıya geldi. Fatih Aydın savunmasında kardeşinin kendisine formaliteden ortaklık verdiğini, şirketlerde hiçbir yetkisinin olmadığını söyleyerek şikayetçilerden 'adil' olmasını istedi. Fatih Aydın, "Kardeşimle yaptıkları ticaret yüzünden kızgınlıkla beni suçlamaları doğru değil. Çünkü benim bu kişilerle hiçbir zaman ticari ya da sosyal ilişkim olmadı. Ben bu kişilerin verdiği parasına, malvarlığına dokunmadım. Ne hayatlarını, ne özgürlüklerine dokunmadım. Çalmadım" derken Mehmet Aydın ağabeyinin beyanlarını doğruladı. Mehmet Aydın ise müştekilerle yaptığı sözleşmede kar vaadi vermediğini, anaparayı garanti ettiğini söyleyerek "Ana para devletin elinde şu an. Ben hala sözümün arkasındayım. Malvarlığı değerlerim satıldığında müştekilerin anaparasını iade edeceğim" dedi. Mahkeme Fatih Aydın'ın tutuklanmasına Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu. Fatih Aydın, savcılıktaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Ben kardeşimin isteği üzerine tamamen iyi niyetimle yardım etmek için bir imza attım ancak bunlar içinde hiçbir işlem yapmadım. Formaliteden yaptım. Kardeşim bana yüzde 20 hisse verdi. Ben organizasyona hiçbir zaman dahil olmadım. Türkiye'de hiçbir şekilde Mehmet Aydın'ın faaliyet gösterdiği şirketine ortak değilim. Ben şirket sadece şarküteriden ibaretken kardeşim Mehmet aracım olduğu için 'Şoförlük yapabilir misin' dedi. Ben de kendi aracımla bal, süt, yumurta gibi ürünleri Bursa'nın köylerinden alarak onun şarküterisine baktım" ifadelerini kullandı.

"AĞABEY BURADAN BİR BEKLENTİN OLMASIN"

"İNTERNETTE KARDEŞİM HAKKINDA DEDİKODULAR ÇIKTIĞINI GÖRDÜM"

"BİZ ORADA KESİNLİKLE LÜKS İÇİNDE YAŞAMADIK"

TOSUNCUK: KARDEŞİMİN BEYANLARI DOĞRU

MAL VARLIĞINDAKİ TEDBİRİN KALDIRILMASINI İSTEDİ

"ÇEKTİĞİM PARAYI TEKRAR YATIRDIĞIM İÇİN TOPLAM ZARARIM 40 BİN LİRA"

MEHMET AYDIN: BEN HALA SÖZÜMÜN ARKASIDAYIM

3 AYRI DAVADAN DA TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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