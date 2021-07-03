'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor; ilk görüntüsü ortaya çıktı
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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor; ilk görüntüsü ortaya çıktı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor; ilk görüntüsü ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor; ilk görüntüsü ortaya çıktıİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Çiftlik Bank' kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın bugün saat 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor; ilk görüntüsü ortaya çıktı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Çiftlik Bank' kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın bugün saat 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Aydın'ın teslim olduğu sırada ve uçaktan ilk fotoğraflarına DHA ulaştı.

Bakanlık faaliyetlerine ilişkin aylık bilgilendirme toplantısı düzenleyen Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Tosuncuk' lakabıyla tanınan, 'Çiftlik Bank' kurucusu Mehmet Aydın'ı Brezilya'dan Türkiye'ye getiren uçağın saat 09.50'de hareket ettiğini söyledi. Çataklı, "Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın ile ilgili 2018 yılında kırmızı bülten çıkarmıştık. 1 Temmuz'da Brezilya'da başkonsolosluğumuza gelerek teslim olmuştu. Bu haber alınır alınmaz gerek Interpol dairemiz gerekse Dışişleri Bakanlığı'mız karşı muhataplarıyla hemen irtibata geçtiler ve bağlantılar kurdular ve Interpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler de tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar. Bugün sabah 09.50 sıralarında onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde de gerekli yasal işlemler kendisiyle ilgili ülkemizde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

TESLİM OLDUĞUNDAKİ İLK GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan Mehmet Aydın'ın teslim olduğunda çekilen ilk görüntü ve fotoğraflarına, DHA ulaştı. Görüntüde Aydın'ın, konsoloslukta teslim olduktan sonra polis tarafından üst aramasının yapıldığı anlar yer aldı. Mehmet Aydın'ın, Türkiye'ye getirildiği uçakta çekilen fotoğrafta da yanında polislerin olduğu görüldü. 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, -


'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor; ilk görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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