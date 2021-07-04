'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne alındı
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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne alındı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanındaki Gaziosmanpaşa adliyesi ek hizmet binasından çıkarılarak, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne alındı

İSTANBUL(İHA)- 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanındaki Gaziosmanpaşa adliyesi ek hizmet binasından çıkarılarak, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne alındı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne alındı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne alındı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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