'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne alındı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne alındı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanındaki Gaziosmanpaşa adliyesi ek hizmet binasından çıkarılarak, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne alındı
İSTANBUL(İHA)- 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanındaki Gaziosmanpaşa adliyesi ek hizmet binasından çıkarılarak, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı