'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Giresun'daki kaçak villası mühürlendi
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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Giresun'daki kaçak villası mühürlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın memleketi Giresun'da kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın memleketi Giresun'da kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Aydın'ın memleketinde köy sakinleri, köylerinden böyle bir kişinin çıkmasından dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdiler.

Tosuncuk lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira para toplayarak yurt dışına kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde teslim olan Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi.

Mehmet Aydın hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Aydın'ın memleketi Giresun'da 2016 yılında yaptırdığı villanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Espiye ilçesine bağlı Aydınlar köyünde bulunan ve dere yatağına yapıldığı tespit edilen kaçak villa Espiye Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından mühürlendi.

Mehmet Aydın'ın memleketi olan Aydınlar köyünde köy sakinleri ilk kez konuştu. Köy sakinleri, köylerinden böyle bir dolandırıcının çıkmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdiler. Köylerinde çok muhterem insanların yer almış olduğu belirten köylüler, hem köyleri adına hem de o kişinin aileleri adına üzücü bir durum olduğu ifade ettiler.

"Köyümüzden böyle birinin çıkmasından dolayı üzgünüz"

Köy sakinlerinden İbrahim Aydın, Mehmet Aydın'ın çocukluk zamanlarını bildiğini belirterek, "Kendisinin çok küçüklüğünü bilirim. Bursa'da yaşıyordu. Zaman zaman köyün düğün gibi dernek gibi etkinliklerin de kendisini görüyordum. Böyle bir iş yapacak birisi değildi. Mutlaka onun arkasında birileri vardır. Çünkü kendisi bu kadar insanları dolandırabilecek böyle şirketler kurabilecek bu zekaya sahip birisi değildi. Ama böyle bir olaya karışmış olmasından dolayı ve böyle bir kişinin köyümüzden çıkmış olmasından dolayı son derece üzgünüz ve mahcubuz" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir olayın yaşanması köyümüze yakışmadı"

Diğer bir köy sakini Muammer Aydın, "Bizim köyümüzün insanları Konya'dan gelip yerleşmişlerdir. Hatta köyümüzde mübarek bir zat bulunmaktadır. Yakındaki bir köyümüz, Hacı Abdullah Halifenin bulunduğu komşu köylerden birisidir. Bizim köyümüz öyle bir olayın yaşanması köyümüze hiç yakışmadı. Köy adına utanıyoruz, mahcubuz. Keşke yaşanmasaydı" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Giresun'daki kaçak villası mühürlendi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Giresun'daki kaçak villası mühürlendi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Giresun'daki kaçak villası mühürlendi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Giresun'daki kaçak villası mühürlendi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Giresun'daki kaçak villası mühürlendi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Giresun'daki kaçak villası mühürlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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