'TOSUNCUK' LAKAPLI MEHMET AYDIN'IN BURSA'DAKİ EVİ GÖRÜNTÜLENDİ
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'TOSUNCUK' LAKAPLI MEHMET AYDIN'IN BURSA'DAKİ EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURUCU olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirildi.

KURUCU olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın, yurt dışına çıkmadan önce Bursa'da ikamet ettiği 80 metrekarelik bodrum katındaki ev görüntülendi.

Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçen günlerde Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Yayınladığı videoyla Türk yargısına teslim olacağını duyuran Aydın, Sao Paulo'dan alınıp İstanbul'a getirildi.

'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün 'en çok arananlar' listesindeydi. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamalarıyla aranıyordu.

Mehmet Aydın'ın 'Çiftlik Bank'ı kurduğu sırada ikamet ettiği Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki evi görüntülendi. Mahalle halkından alınan bilgilere göre, Aydın, yurt dışına kaçmadan önce Osmangazi ilçesinde 4 katlı bir binanın bodrum katında ikamet ediyordu. İddiaya göre Aydın, yurt dışına çıkmadan önce bütün mal varlığını sattıktan sonra, yaşadığı 80 metrekarelik bodrum katındaki dairesini de sattı. Ardından da yurt dışına yerleşti.

'TOSUNCUK' LAKAPLI MEHMET AYDIN'IN BURSA'DAKİ EVİ GÖRÜNTÜLENDİ
'TOSUNCUK' LAKAPLI MEHMET AYDIN'IN BURSA'DAKİ EVİ GÖRÜNTÜLENDİ
'TOSUNCUK' LAKAPLI MEHMET AYDIN'IN BURSA'DAKİ EVİ GÖRÜNTÜLENDİ
'TOSUNCUK' LAKAPLI MEHMET AYDIN'IN BURSA'DAKİ EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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