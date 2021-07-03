'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanında sağlık kontrolden geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanında sağlık kontrolden geçirildi

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanında sağlık kontrolden geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilip yine havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesinin Ek Hizmet Binasına götürüldü.

Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilip yine havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesinin Ek Hizmet Binasına götürüldü.

2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Brezilya'dan sabah saat 09.50'de hareket eden Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen Mehmet Aydın, ilk olarak Havalimanında sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da Gaziosmanpaşa Adliyesinin İstanbul Havalimanındaki Ek Hizmet Binasına götürüldü.

(Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz - Furkan Tan - Caner Sönmez - Gülşah Kahveci - İsmail Coşkun/İHA)

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanında sağlık kontrolden geçirildi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanında sağlık kontrolden geçirildi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanında sağlık kontrolden geçirildi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanında sağlık kontrolden geçirildi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanında sağlık kontrolden geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: 'Sorgu için gözaltında'
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: "Sorgu için gözaltında"
'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
Son dakika... İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika... İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Civan Canova İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Salih Uçan Diego Costa Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanında sağlık kontrolden geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 23:57:38. #1.14#

title