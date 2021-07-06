"TOSUNCUK" İFADE VERMEYE DEVAM EDİYOR

'TOSUNCUK' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesine 7 saat ara verildikten sonra tekrar başlandığı öğrenildi.

'TOSUNCUK' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesine 7 saat ara verildikten sonra tekrar başlandığı öğrenildi.

Mehmet Aydın'ın ifadesine dün akşam saat 22.00'da başlandı. İfade işlemi sabah saat 05.00'a kadar devam etti. Ardından dinlemek için ara verilen ifade verme işlemine saat 12.00'da tekrar başlandı. Aydın'ın ifadesinin sürdüğü öğrenilirken yarın ise adliyeye sevk edilebileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı