" Tosuncuk" Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi
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" Tosuncuk" Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi

' Tosuncuk' Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık"  ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Aydın, dün akşam önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada kısa süre bekletilen Aydın'ın daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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