Tutuklanan "Tosuncuk" cezaevine konuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tutuklanan "Tosuncuk" cezaevine konuldu

Tutuklanan 'Tosuncuk' cezaevine konuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, mahkemenin tutuklama kararının ardından adliyeden çıkarılarak, Maltepe Cezaevine götürüldü.

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, mahkemenin tutuklama kararının ardından adliyeden çıkarılarak, Maltepe Cezaevine götürüldü.

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından ve 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye çıkarılan Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Mahkemenin tutuklama kararının ardından saat 21.00'De adliyeden çıkarılan Aydın, Maltepe Cezaevi'ne götürüldü.


- İstanbul
Tutuklanan 'Tosuncuk' cezaevine konuldu
Tutuklanan 'Tosuncuk' cezaevine konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tutuklanan "Tosuncuk" cezaevine konuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 21:32:34. #1.16#

title