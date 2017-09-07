Tosun Yatırımları Değerlendirdi

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, TOKİ'nin Zonguldak yatırımlarını değerlendirdi.



AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, yapımı devam eden TOKİ inşaatları ile birlikte Zonguldak'ta 5 Bin 155 ailenin ev sahibi yapılacağını söyledi.



Son üç yılda Zonguldak'ta 2 Bin 984 konutun yapılarak hak sahiplerine dağıtıldığını, Bin 525 konutun da yapım çalışmalarının hızla sürdürülerek 2018 yılında tamamlanacağını belirten Tosun, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından, Zonguldak genelinde bugüne kadar 21 şantiyede 2 bin 984 konut yapılarak halk sahiplerine dağıtılırken, merkez ilçede 766, Bakacakkadı beldesinde 255, Çaydeğirmeni beldesinde 324 ve Ereğli ilçesinde 200 olmak üzere 1.545 konutun yapımı devam etmekte. Çaycuma ilçesinde 384, Karapınar beldesinde 128, yine merkez ilçede Basın mensupları için yapılacak olan 114 olmak üzere 626 konut için teklifler alındı, TOKİ tarafından ihale aşamasına getirildi. TOKİ tarafından ilimizde 5 Bin 155 Konut yapılarak dar gelirli aileler ev sahibi yapılmış olacak. Ayrıca Toplu Konut İdaresi tarafından ilimizde 4 hastane, 1 pansiyon, 2 kamu hizmeti binası 1 engelli yaşam merkezi, 6 cami, 1 büfe, 8 ticaret merkezi, 1 spor salonu, 1 lise, 4 ilkokul, 2 huzurevi, 1 kamu binası ve üniversite kampüsü uygulamaları yapılmıştır. Başlatılan ve planlama aşamasındaki uygulamaların toplam yatırım bedeli yaklaşık 687 milyon liradır. AK Parti olarak İlimizin kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere, talep olması halinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından halinde ilimizde konut yapımına öncülük etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK