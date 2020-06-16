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Tosun; "Spora 48 milyonluk Liralık yatırım yapılacak"

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun 2020 yılı içinde Zonguldak ve ilçelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 48 Milyon tutarında yatırım gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tosun;
16.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:37

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun 2020 yılı içinde Zonguldak ve ilçelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 48 Milyon tutarında yatırım gerçekleştirileceğini açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün merkez ve ilçelerde ihtiyaç duyulan spor tesislerini belirlemesinin ardından Milletvekillerimiz ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığımız nezdinde yaptığımız görüşmeler sonunda olumlu sonuçlar aldık.2020 yılı içinde toplam 18 yenileme, onarım ve yeni spor tesisi yapımı gerçekleştirilecek olup, bu yatırımlar için 40 milyon lira harcama gerçekleştirilecek. Merkez ilçemizde 2 milyon 600 bin lira bedelle Kemal Köksal Stadyumunun İstinat duvarı, doğal çim yenileme ve atletizm pisti onarım çalışması gerçekleştirilecek. 4 milyon 300 bin lira bedel tutarında yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak. Üzülmez Futbol sahasının Zemininin Çime dönüştürülmesi. Sporcu soyunma odalarının yapılması ve 500 kişilik tribün yapımı işi hayata gerçekleştirilecek. Fener sentetik çim yüzeyli futbol sahasının halı değişimi yapılacak. Kozlu ilçemizde Futbol sahasının çevre tel örgülerinin, zemin çimlerinin ve yürüyüş yolu çimlerinin değişip yapılacak ve 1 adet TİP Spor salonu yapımı gerçekleştirilecek.Ereğli ilçemizde 1 adet yüzme havuzu yapılacak. Alaplı ilçemizde futbol sahasının zemin çim değişimi ile spor salonunun çatısı için bakım ve onarıma alınacak. Çaycuma ilçemizde, spor sahalarının çevre tel örgülerinin yenilenmesi ile Stadyumunun doğal gaz dönüşümü ile Tip spor salonu yapımı gerçekleştirilecek.Devrek ilçemizde 500 seyirci kapasiteli spor salonu yapımı ile Tip Gençlik merkezi yapımına başlanacak. Gökçebey ilçemizde futbol sahasının tel örgülerinin yenilenmesi. Çimlerin değiştirilmesi tel 500 kişilik tribün yapılması, Tip Spor salonu ile Tip Gençlik merkezi yapımı gerçekleştirilecek.Ayrıca 100 adet Basket Potası alımı gerçekleştirilerek ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılması sağlanacak." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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