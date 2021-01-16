Tosun Paşa filmindeki kız isteme sahnesini hatırlatan dolandırıcılıkta gelin adayı ve annesi, adliyede (2)
16.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:50
KIZA EV HAPSİ CEZASIMersin'de 60 bin TL'lik dolandırıcılık olayında gözaltına alınan gelin adayı Y.S. ile annesi H.S., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ev hapsine çarptırıldı.
KIZA EV HAPSİ CEZASI
Mersin'de 60 bin TL'lik dolandırıcılık olayında gözaltına alınan gelin adayı Y.S. ile annesi H.S., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ev hapsine çarptırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı