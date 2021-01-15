'Tosun Paşa' filmindeki kız isteme sahnesini hatırlatan kavga sonrası 'özel ekip' kuruldu (2)

GELİN ADAYI VE ANNESİ YAKALANDIMersin'de yaşanan ve akıllara Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını getiren 60 bin TL'lik dolandırıcılık olayıyla ilgili kurulan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, gelin adayı Y.S.

GELİN ADAYI VE ANNESİ YAKALANDI

Mersin'de yaşanan ve akıllara Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını getiren 60 bin TL'lik dolandırıcılık olayıyla ilgili kurulan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, gelin adayı Y.S. ile annesi H.S.'yi saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Polis ekiplerinin ağabey M.S. ile mağdur ailelere aracılık ettiği belirtilen E.T.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ