Tosun Mağduru, tosunun e-kitabını çıkartıyor!

05.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:07

Savaş Bayram bu işin peşini bırakmadı Uruguay'da cezaevinde olan Mehmet Aydın'ın en yakın adamı Osman Naim Kaya'ya ulaşmak için Uruguay'a gitti, orada suç işledi ve Kaya'ya koğuş komşusu oldu. Savaş Bayram, Tosun lakaplı Mehmet Aydın ile alakalı çok ciddi bilgilere ulaştı. Cezaevinde kısa bir süre yatıp çıktı. Tekrar Türkiye'ye dönen Savaş Bayram, hemen Tosun Mağdurları ve herkesin bilmesi için Tosuncuk (www.tosuncuk.org)

SAVAŞ BAYRAM, "TOSUN ŞUANDA BREZİLYA'DA"

Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın iyi organize olduğunu ve para kazandığı için sosyal medyada sürekli haberlerinin çıktığınıda belirten Savaş Bayram, "Mehmet Aydın'ın sürekli yatirim yaptığı görünüyordu. İnsanlar bunlara aldandi aslinda dolandırılan insan sayısı çok daha fazla bence. Tosunun para ödeyeceği yalan o ve kardeşi şu anda sevgilileriyle brezilyada saklanıyor. Sürekli evden fotograf yayinlayip yer saptırma yapıyor. Ama ben onunla ilgili çok önemli bilgilere sahibim. Kitabımda, benim tosuncuğun peşine düşmemden, ayrica tosuncuğun ve ailesinin paralari nasil harcadiklarini ve Latin Amerika'da başıma gelenlerden bahsedeceğim. Aldığım bilgiler doğrultusunda Tosun'un adami Osman Naim Kaya'nın Uruguay da tutuklu olduğunu öğrendim. Onunla görüşmek için tek yolun cezaevine girmek olduğunu düşündüm ve araştırıp en az cezaevinde yatacağım şekilde bir suç işleyip kendimi hapse attırdım. Ona ulaşarak tüm bilgileri ondan aldım, tabi bu iş hiç o kadar da kolay olmadı. İçerde geçirdiklerim, yaşadıklarım, italyan mafya babasi Rocco Morabitonun yanimdan kaçısı, Türk interpol'ün beni gelip alması, Uruguaydan vatanıma getirmesi aşamasına kadar yaşadığım tüm süreci en ince detaylarına kadar kitabımda anlattım. E-Kitap şu anda Google Play'den indirilerek okunabiliyor.

Kaynak: Bültenler