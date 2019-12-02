Tosun güven tazeledi
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Tosun güven tazeledi

Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği (GÖKÖZ-DER) Başkanı Mutlu Tosun güven tazeledi.

02.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:24
Tosun güven tazeledi

Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği (GÖKÖZ-DER) Başkanı Mutlu Tosun güven tazeledi.


GÖKÖZ-DER'in 8. dönem genel kurul toplantısı Bursa Göközder bürosunda yapıldı. Dernek başkanlığı görevini sürdüren Mutlu Tosun, yapılan genel kurul toplantısında tekrar başkan seçilerek güven tazeledi. Tosun, "Bu bayrağı tekrar teslim aldık. Aynı heyecanla çalışmalarımıza süratle devam edeceğiz. Bizleri bu göreve layık gören bütün üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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