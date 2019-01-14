Tosun'dan Zonguldak Halkına Teşekkür

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun Pazar günü Site Spor Salonunda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile Zonguldak halkına teşekkür etti.

Site Spor Salonuna katılan binlerce kişi ile büyük coşku ve heyecan yaşadıklarını belirten Zeki Tosun açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

"31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimleri nedeniyle Site Spor Salonunda gerçekleştirdiğimiz aday tanıtım toplantımızı Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Gençlik ve Kadın kollarımızın katılımı ve halkımızın teveccühü ve büyük coşkusu ile gerçekleştirdik. AK Parti İl Başkanı olarak, Teşkilatlarımız ve İl Yönetim Kurulumuz adına başta, Aday tanıtım toplantımıza katılarak bizleri onurlandıran Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e, Milletvekillerimiz Polat Türkmen'e, Ahmet Çolakoğlu'na, Hamdi Uçar'a, Önceki dönem Milletvekillerimiz Hüseyin Özbakır ve Faruk Çaturoğlu'na, Salonda coşkuyu eksiltmeyen. heyecanı dindirmeyen Kadın Kolları Başkan ve yöneticilerine, Gençlik Kolları Başkan ve yöneticilerine, Partimizin kuruluşundan bugüne görev yapmış il, ilçe, belde başkan ve yönetimlerine, Belediye Başkanlarımıza, İlçe ve Belde Başkan ve yönetimlerine, Önceki dönem Belediye başkanlarımıza, Belediye Başkan adaylarımıza ve aday adaylarımıza, Sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yöneticilerine, mahallelerden, köylerden, belde ve ilçelerden gelerek büyük bir katılım gerçekleştirip, hem bize, hem adaylarımıza ve hem de teşkilatlarımıza coşku ve heyecan yaşatan saygıdeğer Halkımıza ve partimize gönül vermiş, bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Aday tanıtım toplantısında yaşadığımız büyük heyecan ve coşkunun 31 Mart Akşamına kadar devam ederek, tüm belde ve ilçelerimizde zafere dönüşeceğine inanıyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA