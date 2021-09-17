Tostçu Mahmut öldü mü son dakika? Tostçu Mahmut kimdir?

Tostçu Mahmut öldü mü son dakika? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tostçu Mahmut Instagram hesabından yapılan açıklamada "Mahmut ustamızı trafik kazasında kaybettik, mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı. Fenomen tostçunun trafik kazası yaptığı belirlendi.

TOSTÇU MAHMUT ÖLDÜ MÜ? SON DAKİKA

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

"Acı atıyorum abi" sözleriyle fenomen olan Adanalı tostçunun hayatını kaybettiği iddia edildi. 263 bin takipçili Instagram hesabından yapılan açıklamada cenaze töreni ile ilgili bilgiler de verildi.

TOSTÇU MAHMUT KİMDİR?

Adana ve İstanbul'da şubeleri bulunan Tostçu Mahmut markasının sahibi olan ve Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen tostçu "acı atıyorum abi" sözüyle hafızalara kazınmıştı.

Aralarında İlkay Zaman, Enes Batur, Murat Atay ve MilliYiyici gibi birçok fenomen Youtuberın da bulunduğu isimler Tostçu Mahmut ile milyonlarca izlenen videolar çekmişti.

Sosyal medyada oldukça popüler olan fenomen tostçunun vefat haberi Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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