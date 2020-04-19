Tost ve ızgara salonuna 'kumar' baskını; 8 kişiye 35 bin lira ceza DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tost ve ızgara salonunda kumar oynarken yakalanan 8 kişiye, toplam 35 bin liralık para cezası kesildi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tost ve ızgara salonunda kumar oynarken yakalanan 8 kişiye, toplam 35 bin liralık para cezası kesildi. İlbade Mahallesi'ndeki tost ve ızgara salonunda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan Cuma günü operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 masada iskambil kağıtlarıyla kumar oynayan 8 kişi, suçüstü yakalandı. Şüphelilere, 1593 sayılı 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer lira ve 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereği 1225'er lira olmak üzere toplam 35 bin liralık idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA