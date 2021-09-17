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TÖSSFED Başkanı Birol Aydın hedef büyüttü Açıklaması

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
TÖSSFED Başkanı Birol Aydın hedef büyüttü Açıklaması

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 3 sporcuyla katılarak hedeflerine ulaştıklarını, 2024 Paris'te madalyalar kazanmak için de çalışmalara şimdiden başladıklarını kaydetti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 3 sporcuyla katılarak hedeflerine ulaştıklarını, 2024 Paris'te madalyalar kazanmak için de çalışmalara şimdiden başladıklarını kaydetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Birol Aydın başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına başkan vekili Sadettin Akçi, asbaşkanlar Ensar Kurt, Osman Akdemir, yönetim kurulu üyeleri Onur Sağlam ve Ömer Osman Yanık ile genel sekreter Safiye Tokdemir'in katıldığı belirtildi.

Birol Aydın'ın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedeflerine ulaştıklarının altını çizerek, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bir ilki başararak üç sporcu ile mücadele ettik. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ise hedefimiz olan madalyaları kazanacağız. Down Sendromlular Avrupa Oyunları öncesi hazırlık kamplarımız devam ediyor. Hedefimiz özel sporcularımızın başarısını tüm dünyaya duyurmak ve ülkemizde her özel çocuğa bir branşta spor yaptırmaktır." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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