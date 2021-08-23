TÖSSFED Başkanı Birol Aydın: "En büyük hayalimiz Türkiye'ye madalya getirmek"
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TÖSSFED Başkanı Birol Aydın: "En büyük hayalimiz Türkiye'ye madalya getirmek"

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın: 'En büyük hayalimiz Türkiye'ye madalya getirmek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2020 Paralimpik Oyunları'na, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesinden ilk kez 3 sporcu katılacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2020 Paralimpik Oyunları'na, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesinden ilk kez 3 sporcu katılacak. TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, daha önce kadınlar atletizm kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde ettiklerini ve tek eksiklerinin Paralimpik Oyunları madalyası olduğunu söyleyerek, "En büyük hayalimiz Türkiye'ye madalya getirmek" dedi.

Tokyo'da 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında yapılacak Paralimpik Oyunları'na, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesinden 3 sporcu katılacak. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 3 sporcuyla katılım sağlanan Paralimpik Oyunları'nda, Türkiye'yi uzun atlama kategorisinde Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın, gülle atma kategorisinde ise Mihriban Korkmaz temsil edecek. Paralimpik Oyunları öncesinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"En büyük hayalimiz Türkiye'ye madalya getirmek"

Birol Aydın, cumhuriyet tarihinde ilk kez 3 sporcuyla Paralimpik Oyunları'na katıldıklarını ifade ederek, "Yıllar önce televizyonlarda zincirlenmiş halde gördüğümüz özel çocukları, şu anda Paralimpik Oyunları'na götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Son yıllarda ülkemizde engellilere verilen önemle şükürler olsun bugün 3 sporcuyla Tokyo'ya gidiyoruz. Orada da inşallah ilk kez madalya almayı hedefliyoruz. En büyük hayalimiz Türkiye'ye madalya getirmek. Daha önce atletizm kadınlar dalında Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu elde etmiştik. Tek eksiğimiz Paralimpik Oyunları. İnşallah sporcularımız oradan da bir madalya getirerek ülkemize büyük bir gurur yaşatacaklar" dedi.

"Bu sporcular bu ülkeye çok madalya getirecek diye düşünüyorum"

2012 yılında başkanlık koltuğunu devraldığında federasyon bünyesinde 70 kulübün bulunduğunu ve şu andaki kulüp sayısının 600'e ulaştığını aktaran Birol Aydın, faaliyetlerin 81 ilde de yapılmaya başlandığını söyledi. Aydın, federasyon bünyesinde çalışan herkesin gönüllü olduğunu ve başarının da bunun sayesinde geldiğine dikkat çekerek, "İnşallah 2024 Paralimpik Oyunları'na daha çok sporcuyla gideceğiz. Şu anda Tokyo'ya giden sporcularımız, Paralimpik Oyunları'na katılan sporcular arasında en küçükleri. Sporcularımızın yaşı 17-18 ama yarıştıkları sporcuların hepsi 30-35 yaşında. Ancak bizim sporcularımız bundan sonra çok Paralimpik Oyunları görecek. Bu sporcular bu ülkeye çok madalya getirecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

Paralimpik Oyunları boyunca Türk halkından dua beklediklerini söyleyen Başkan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradan gelecek bir madalya, ülkenin dört bir yanındaki zihinsel engelli çocuğa sahip olan aileye umut olacaktır. Çünkü 'Benim çocuğum da bunları yapabilir' anlayışını kazanacaklardır." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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