TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda "Şampiyona Direktörü" olarak görevlendirildi
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TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda "Şampiyona Direktörü" olarak görevlendirildi

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 'Şampiyona Direktörü' olarak görevlendirildi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı, VIRTUS Avrupa ve Dünya Yönetim Kurulu Üyesi Birol Aydın, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda "Şampiyona Direktörü" olarak görevlendirildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı, VIRTUS Avrupa ve Dünya Yönetim Kurulu Üyesi Birol Aydın, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda "Şampiyona Direktörü" olarak görevlendirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Aydın'ın, Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde bugün başlayan ve 14 Haziran'da sona erecek organizasyonda şampiyona direktörü olarak görev alacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birol Aydın, son yıllarda özel sporcuların elde ettiği uluslararası başarılara dikkati çekerek, "Ülkemizin özel sporcuları VIRTUS Avrupa ve dünya yönetimince takdir edilmiş, 2018 yılında VIRTUS Avrupa Yönetim Kuruluna, 2020 yılında ise VIRTUS Dünya Yönetim Kuruluna seçilmiş bulunmaktayım. Ülkemizde son 18 yılda spora yapılan tesis yatırımları, sporcuya verilen maddi ve manevi destekler, meyvelerini vermeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonadaki görevini değerlendiren Aydın, "Bizler işimizi doğru, düzgün ve iyi yapıyoruz ki bizler bu görevlere layık görülüyoruz. Yürüdüğümüz bu hizmet yolunda bizlere destek olan tüm yönetim kuruluma, kurul üyelerimize, özel sporcular ailemize ayrı ayrı teşekkür ederim. Her zaman bizim yanımızda olan ve bize inanan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda "Şampiyona Direktörü" olarak görevlendirildi - Haberler Spor
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