TÖSSFED Başkanı Birol Aydın'dan "genel kurul" açıklaması Açıklaması

AYDIN (AA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, federasyonlarının 5. Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak gireceğinin kesinleştiğini belirtti.

Aydın, federasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2012'de kendi ve yönetim kuruluna verilen destekle TÖSSFED yönetim kuruluna seçildiğini anımsattı.

Bu uzun yolda kendilerine destek veren gönüllü arkadaşlarıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Amacımız özel sporcularımızın sadece yurt genelinde değil uluslararası arenalarda da sesi olmaktı. Yapmış olduğumuz çalışmalar, gerçekleştirdiğimiz ilkler, vermiş olduğumuz sözlerin gerçekleşmesiyle 2016'da gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurulumuzda yine sizlerin takdiri ve büyük destekleriyle tek aday olarak seçimlere girdik ve sizlerin desteğiyle kazandık. Bugün 5. Olağan Genel Kurulumuza doğru giderken yine sizlerin büyük desteklerini hissetmekteyiz. Kulüplerimizin şahsıma vermiş olduğu tam destekle genel kurula yine tek aday olarak gideceğimiz kesinleşmiştir. Gerek arayarak gerek sosyal medya hesaplarınızdan şahsıma göstermiş olduğunuz destek mesajları ve göndermiş olduğunuz aday teklif destek beyanlarıyla bir bütün olduğumuzu hissettirmeniz bizleri çok mutlu etmiştir. En önemlisi büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu bilmek bizler için onur ve gurur vericidir. Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemiz adına bir ilki başararak madalyalar kazanmaktır."