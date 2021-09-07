TÖSSFED Başkanı Aydın, Japonya'da IPC Başkanı Parsons ile görüştü
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TÖSSFED Başkanı Aydın, Japonya'da IPC Başkanı Parsons ile görüştü

TÖSSFED Başkanı Aydın, Japonya'da IPC Başkanı Parsons ile görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcisi olarak katılan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, Japonya'da Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons ile bir araya geldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcisi olarak katılan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, Japonya'da Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons ile bir araya geldi.

TÖSSFED'den yapılan açıklamaya göre Aydın, daha önce Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Dünya Yönetim Kurulu'nda kabul gören teklifini Parsons'a da sundu.

Aydın, IPC Başkanı'yla yaptığı görüşmede, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve IPC Oyunları'na daha özel bireylerin katılması gerektiğini belirterek, otizm ve down sendromlu sporcuların ayrı ayrı kategorilerde yarıştırılması teklifini iletti.

Parsons da teklife ilişkin, "Türkiye'nin son yıllarda ev sahiplikleriyle gerçekleşen şampiyonalarda, organizasyon disiplini ve aldıkları başarıları muazzam. Sayın Başkan sunmuş olduğunuz bu teklifinizi en ciddi şekilde değerlendireceğiz. Bu konu için en yakın zamanda görüşmelerimiz tekrar olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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TÖSSFED Başkanı Aydın, Japonya'da IPC Başkanı Parsons ile görüştü - Haberler Spor
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