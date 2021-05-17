Toslak ve Türkler Mahallelerindeki yollar genişletiliyor

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Toslak ve Türkler Mahallelerindeki yollarda bakım, onarım ve genişletme çalışması başlattı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Toslak ve Türkler Mahallelerindeki yollarda bakım, onarım ve genişletme çalışması başlattı.

Alanya Belediyesi tarafından aralıksız süren yol çalışmaları kapsamında, Toslak Mahallesi Ketenlik Mevkii'nde yeni yol çalışması başlatıldı. 4 kilometre uzunluğundaki ana yolda başlatılan genişletme çalışması ile Konaklı-Toslak Mahallesi arasında rahat ve güvenli bir ulaşım hedefleniyor. Çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren bölge halkı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti.

Yücel: "Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

Batı mahallelerinde kesintisiz ulaşım için çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkler Mahallesi'nde Eski Antalya Yolu ile sahil arasında bin 200 metre yeni yol çalışması gerçekleştirdi. Yeni yol ile kuzeydeki yerleşim alanları ile sahil arasındaki kopukluğu gidermeyi hedeflediklerini belirten Başkan Yücel, "İlçe genelinde yol ve altyapı noktasında aralıksız olarak çalışma yürütüyoruz. Merkezden yaylalara, doğudan batıya her noktada bir çalışmamız var. Amacımız vatandaşlarımıza alt ve üstyapısı ile konforlu bir kentte yaşamanın mutluluğunu verebilmek. Bu yönde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı