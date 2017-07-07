Tosiad'ın Tokat'ta Gerçekleştirdiği Çalıştayın Sonuçları Açıklandı!

TOSİAD İstanbul Şube ve EDD Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İç Mimar Ender Demirtaş tarafından kamuoyuna duyurulan sonuç bildirgesinde yer alan bilgiler ışığında konuşan Demirtaş; "Önümüzdeki kısa ve orta vadede, daha iyi örgütlenerek ve işbirliği yaparak güçlenmeli, kurumsallaşmalı ve Tokat'ı geliştirmek için çalışan tüm paydaşlarımıza destek sağlayabilecek bir yapıya ulaşmalıyız. Bu doğrultuda komite çalışmalarımıza katkı yapmaya ve destek vermeye istekli tüm Tokatlı girişimci, uzman ve iş adamlarını TOSİAD il temsilciliklerine beklemekteyiz" çağrısında bulundu.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Tokatta yapılanmasını tamamlayan TOSİAD yönetim kurulu ve üyeleri, İstanbul Şubesinin organizasyonu ile Tokat'ta bir araya gelerek, düşünce ve deneyimlerini çalıştay yöntemi kullanarak birleştirip, sentezledi. TOSİAD üyeleri ve Tokatlılar arasında dayanışmayı artırmanın hedeflendiği Çalıştay sonrası oluşacak sinerji ile TOKAT'ın gelişmesi adına öncelikli konularda paydaşların ve projelerin desteklenmesi düşünülüyor. TOSİAD İstanbul Şube ve EDD Yapı Yön.Kur. Bşk. Ender Demirtaş kamuoyuna duyurduğu sonuç bildirgesindeki bazı önemli noktalara dikkat çekti.

"Tokat öncelikli teşvik bölgesi seçilmiş olmasına rağmen uzun süredir sosyo-ekonomik olarak potansiyeline uygun bir gelişme gösterememiş, buna karşın çevresindeki iller hızla büyümüştür. Tokat, coğrafi olarak özel bir konuma sahiptir. Öyle ki; Kars üzerinden Türk Cumhuriyetlerine, Samsun üzerinden ise Rusya'ya bağlantı imkanı olan; tarım, hayvancılık ve turizm (yayla – kaplıca - tarih) potansiyeli yüksek, doğallığını kaybetmemiş cennet köşelerinin başında gelmektedir.

Çalıştay sırasında, Tokat'ın gelişimini olumsuz etkileyen sekiz temel konu olduğu görülmüştür. İlk olarak, Tokat'ın İstanbul'a uzaklığı, ulaşımın zor ve maliyetli olması nedeniyle Tokat'ın tarımsal potansiyelinin kar eden bir ekonomiye dönüşmesini engellediği ortaya konmuştur. Buna ilave olarak demiryolunun yetersizliği bu dezavantajı telafi edememektedir.

İkinci konu, Tokat'ın hala en çok göç veren şehirlerin başında gelmesi oldu. Üçüncü konu ise Tokat'ta mesleki eğitimin yetersizliği olarak sıralandı. Kentte var olan az sayıdaki işletmenin bile halen eleman bulmakta zorluk yaşadığı da gözlenmiştir. Bu sorunların doğal bir sonucu olarak ise Tokat'ın yerel ekonomisinin bir türlü gelişemediği ve yatırım gücü olan sermayenin birikemediği ortaya çıkmıştır.

Sıradaki bir diğer sorun olarak kentte var olan bürokrasinin hantal işleyişi öne çıkarken, ardından altıncı ana sorun olarak Tokat'taki STK örgütlenmesinin yetersizliği, yedinci olarak ise yerel iş adamlarının birlikte hareket etmemeleri nedeniyle, Tokat'ın geçmiş birikimlerinden kaynaklanan fırsatların değerlerini bulamaması ve yeterince ticari atılımın hayata geçirilememesi şeklinde açıklandı.