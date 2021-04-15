Toshiba CEO'su Kurumatani görevinden ayrıldı
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Toshiba CEO'su Kurumatani görevinden ayrıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Toshiba CEO'su Kurumatani görevinden ayrıldı

Japon elektronik üreticisi Toshiba'nın Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kurumatani Nobuaki, iki yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Japon elektronik üreticisi Toshiba'nın Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kurumatani Nobuaki, iki yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Toshiba'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulu, Kurumatani'nin istifasını kabul ederek yerine şirketin önceki CEO'su Tsunakawa Satoşi'yi atadı.

İstifanın, İngiltere merkezli özel sermaye fonu CVC Capital'in 20 milyar dolar değerindeki teklifle Japon üreticiyi satın alma teklifi sonrası gelmesi dikkat çekti.

Kurumatani'nin daha önce, CVC Capital'in Japonya'daki işletmesinin başında bulunması sebebiyle, satın alma teklifi piyasalarda şüpheli karşılanmıştı.

Bir süre mola

İstifasına ilişkin yaptığı açıklamada Kurumatani, firmayı Tokyo Borsasının (TSE) Birinci Bölümüne yeniden yükseltme görevini tamamladığını belirtti.

Açıklamasında bir süre mola almak istediğini kaydeden Kurumatani, CVC Capital'in satın alma teklifine ilişkin ise yorumda bulunmadı.

Kurumatani'ye Temmuz 2020'de hissedarlar toplantısında verilen destek yüzde 57 seviyesindeydi. Bir önceki toplantıda ise kendisine verilen destek yüzde 99'du.

Kyodo ajansı, savunma ekipmanları ve nükleer güç sektöründe bulunması sebebiyle Toshiba'nın yabancı fona satışının, Japonya hükümetinin kontrolünde gerçekleşebileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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