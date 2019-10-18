"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesi Kocaeli'de final yapacak

18.10.2019 12:48

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları, 19-20 Ekim'de Kocaeli'de yapılacak.

Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü ayak yarışlarıyla, "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin 2019 yılı kadın ve erkek yıldızları belirlenecek.

Projenin bu yılki elemelerine katılan 26'sı kadın 604 aday arasından belirlenen en hızlı 10 erkek ve 3 kadın sürücü, hiçbir ücret ödemeden 4 yarışlık seriye katılma hakkı kazandı.

Serinin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü ayak yarışları, sürücülerin yarın TOSFED yarış organizasyon ekibi ile tecrübeli pilotlardan alacakları brifingle başlayacak.

İki gün boyunca koşulacak 3 yarışlık seri sonucunda, 10 erkek ve 3 kadın sürücü arasından 2019 yılının en iyileri seçilecek.

Kaynak: AA