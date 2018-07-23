TOSFED Yıldızını Arıyor Elemeleri Tamamlandı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve FIAT tarafından düzenlenen ilk yetenek keşfetme projesi TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 yılında ikinci kez düzenleniyor...
Petlas katkılarıyla gerçekleştirilen projeye bu sene 15'i kadın olmak üzere 263 başvuru gerçekleşti. 18-19-20 ve 21 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılan elemeler büyük heyecana sahne oldu ve her günün en hızlı ilk 10 ismi ile en hızlı 5 kadın sürücü finallere katılmaya hak kazdı.
45 adayın katılacağı eğitim kampı ve final elemeleri ise 28-30 Eylül 2018 tarihlerinde yine TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Şampiyon pilotlardan teorik ve pratik eğitimler alacak olan 45 aday arasından, final elemeleri sonunda belirlenecek 10 erkek 2 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleriyle farklı 4 yarışlık seride yarışma imkanı bulacak…