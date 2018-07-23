TOSFED Yıldızını Arıyor Elemeleri Tamamlandı

Petlas katkılarıyla gerçekleştirilen projeye bu sene 15'i kadın olmak üzere 263 başvuru gerçekleşti. 18-19-20 ve 21 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılan elemeler büyük heyecana sahne oldu ve her günün en hızlı ilk 10 ismi ile en hızlı 5 kadın sürücü finallere katılmaya hak kazdı.

45 adayın katılacağı eğitim kampı ve final elemeleri ise 28-30 Eylül 2018 tarihlerinde yine TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Şampiyon pilotlardan teorik ve pratik eğitimler alacak olan 45 aday arasından, final elemeleri sonunda belirlenecek 10 erkek 2 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleriyle farklı 4 yarışlık seride yarışma imkanı bulacak…