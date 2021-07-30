TOSFED, Marmaris'te "Hatıra Ormanı" oluşturacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, WRC Türkiye Rallisi'ne ev sahipliği yapan Marmaris'te TOSFED Hatıra Ormanı oluşturacaklarını açıkladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, WRC Türkiye Rallisi'ne ev sahipliği yapan Marmaris'te TOSFED Hatıra Ormanı oluşturacaklarını açıkladı.

Eren Üçlertoprağı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de son günlerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle Marmaris'te fidan dikimi ve hatıra ormanı oluşturmaya karar verdiklerini belirterek, "Geçmiş olsun Türkiye! Ülkemizin çeşitli yörelerinde çıkan orman yangınlarını, büyük üzüntüyle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üçlertoprağı, "TOSFED olarak yangın söndürme çalışmalarına canla başla katılan tüm kamu görevlilerimiz ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, sürece destek olabilmek adına, Orman Genel Müdürlüğü'müzün çatısı altında, WRC Türkiye Rallisi'ne ev sahipliği yapan Marmaris'te TOSFED Hatıra Ormanı oluşturmaya karar verdiğimizi açıklamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Ayrıca TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, tüm spor severleri "www.GelecegeNefes.com" adresinden ücretsiz olarak fidan sahiplenmeye davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak