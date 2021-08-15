AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
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AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Spor

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, Körfez Yarış Pisti'nde koşuldu.

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, Körfez Yarış Pisti'nde koşuldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde iki kategoride düzenlenen yarışlarda, Süper Grup'ta 24, Maxi Grup'ta 7 olmak üzere 31 otomobil piste çıktı.

Süper Grup ilk yarışında Özkan Kırbacı birinciliği elde etti. Yarışta, Sinan Soylu ikinci, Andrea Furci üçüncü oldu. İkinci yarışta ise Özkan Kırbacı birinci, Sinan Soylu ikinci, Kerem Kazaz üçüncü sırayı aldı.

Maxi Grup'ta ise ilk yarışı Turgut Konukoğlu birinci, İbrahim Okyay ikinci, Ayhan Göllü üçüncü bitirdi. İkinci yarışı Turgut Konukoğlu birinci, Yiğit Eröge ikinci, Süleyman Berkel üçüncü sırada tamamladı.

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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